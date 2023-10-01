МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Юань стал самой надежной валютой в мире, заявил в беседе с "Лентой.ру" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Опрос показал, насколько россияне признают юань как замену доллару и евро

По словам эксперта, валюта является производным от состояния экономики, а не отдельной субстанцией.

"Предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем. Тем более экономика Китая завоевывает все больше и больше пространства в мире", — сказал он.

Беляев добавил, что пока рано хоронить американскую экономику, поэтому доллар нужно ставить на второе место. На третьем месте, отметил экономист, должен быть евро.

По мнению Беляева, выбирать можно только из этих трех валют.