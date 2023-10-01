2023-10-01T10:07:48+03:00
2023-10-01T10:07:48+03:00
2023-10-01T10:07:48+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231001/841862555.html
Экономист назвал самую надежную валюту в мире
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Юань стал самой надежной валютой в мире, заявил в беседе с "Лентой.ру" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По словам эксперта, валюта является... ПРАЙМ, 01.10.2023
валюта, рынки, новости, мир, юань, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358086.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358086.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358085.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358085.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358073.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84135/80/841358073.jpg
https://1prime.ru/Forex/20231001/841862104.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Юань стал самой надежной валютой в мире, заявил в беседе с "Лентой.ру" кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам эксперта, валюта является производным от состояния экономики, а не отдельной субстанцией.
"Предпочтение можно отдать юаню. Потому что он опирается на надежную экономику, которая находится под жестким контролем. Тем более экономика Китая завоевывает все больше и больше пространства в мире", — сказал он.
Беляев добавил, что пока рано хоронить американскую экономику, поэтому доллар нужно ставить на второе место. На третьем месте, отметил экономист, должен быть евро.
По мнению Беляева, выбирать можно только из этих трех валют.