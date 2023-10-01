МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Многочисленные санкции лишь подтолкнули Россию и Китай к еще большему увеличению масштабов сотрудничества, стороны переходят на расчеты в национальных валютах и избавляются от доллара, пишет иранское издание АК. Китай разрешил поставки свинины из России

Как отмечают российские и китайские СМИ, с января по август 2023 года объем торговли двух государств достиг 155,1 миллиарда долларов, то есть вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на то, что пока цифры выражаются в долларах, очевидно, что скоро его заменят на национальные валюты, указывает иранское СМИ.

"Укрепление торгово-экономических связей между Россией и Китаем, а также их твердые взаимные намерения совершать бóльшую часть торговых операций на основе национальных валют, как считают многие аналитики и комментаторы, еще больше подорвет господство американского доллара как транснациональной валюты. При этом Москва и Пекин в своем стремлении избавиться от опоры на доллар и евро во взаимной торговле руководствуются вовсе не желанием чем-то досадить или навредить западным странам и не жаждой мести, а исключительно прагматичными соображениями", — отмечает издание

АК подчеркивает, что стороны стремятся уйти от американской мировой валюты исключительно из прагматичного соображения.

Западные страны ввели антироссийские санкций, которые не только наносят ущерб им самим, но вредят мировой экономике, в которую вовлечены и третьи страны, не имеющие никакого отношения к конфликту России и Запада из-за Украины.

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