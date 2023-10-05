2023-10-05T18:00:19+03:00
2023-10-05T18:00:19+03:00
2023-10-05T18:00:19+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231005/841902938.html
Путин раскритиковал США за неограниченное печатание денег
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Вашингтону ничего не стоит напечатать доллары и разбросать их по миру, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин. "В... ПРАЙМ, 05.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, сша, владимир путин, доллары
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Вашингтону ничего не стоит напечатать доллары и разбросать их по миру, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.
"В конечном итоге деньги найдут, напечатают еще, напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллиона долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит", — сказал он.