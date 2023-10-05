СОЧИ, 5 окт — ПРАЙМ. Вашингтону ничего не стоит напечатать доллары и разбросать их по миру, заявил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин.

"В конечном итоге деньги найдут, напечатают еще, напечатали же за постковидный период и в ковидный период девять с лишним триллиона долларов. Отпечатать еще кой-чего и разбросать это на весь мир, повысив продовольственную инфляцию, ничего для них не стоит", — сказал он.