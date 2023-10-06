МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против евро, доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 100,6 рубля, китайской – до 13,75 рубля, евровалюта обновила максимум с 16 августа, поднявшись выше 106 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 20 копеек, до 100,6 рубля, юаня – на 2 копейки, до 13,75 рубля, евро – на 30 копеек, до 106,07 рубля, обновив максимум с 16 августа.