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2023
https://1prime.ru/Forex/20231006/841904838.html
Курс евро обновил максимум с 16 августа
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против евро, доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 100,6 рубля, китайской... ПРАЙМ, 06.10.2023
валюта, рынки, новости, евро, доллар, рубль, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против евро, доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту прибавляет до 100,6 рубля, китайской – до 13,75 рубля, евровалюта обновила максимум с 16 августа, поднявшись выше 106 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 20 копеек, до 100,6 рубля, юаня – на 2 копейки, до 13,75 рубля, евро – на 30 копеек, до 106,07 рубля, обновив максимум с 16 августа.