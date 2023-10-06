МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу днем стабильна к основным валютам, торгующимся на Мосбирже, идет борьба за ключевой уровень 100 рублей против доллара, следует из данных торгов. Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 6 копеек, до 100,47 рубля, евро терял 8 копеек, до 105,69 рубля, юань –1 копейку, до 13,72 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара ранее в пятницу повышался на Московской бирже до 101,5 рубля – максимума с 14 августа, когда он подскакивал до 101,75 рубля, что, в свою очередь, стало максимумом с марта 2022 года. Однако затем доллар краткосрочно опускался — до 99,72 рубля.

Объем торгов юанями составляет 119,6 миллиарда рублей против 40,2 миллиарда по евро и 114,5 миллиарда по доллару.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в пятницу днем незначительно меняется против основных валют после волатильных торгов первой половины сессии. При этом доллар пытается удержать ключевую отметку 100 рублей.

"Дисбаланс на российском валютном рынке сохраняется, несмотря на вероятное увеличение предложения иностранной валюты, которое уже должно было произойти благодаря наращиванию импорта за счет относительно высоких цен на нефть. Скорее всего, спрос на валюту также увеличивается как на фоне восстановления импорта, так и вывода капиталов за рубеж, в том числе нерезидентами, выходящими из российских активов", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 17.23 мск падает на 0,4%, до 83,7 доллара за баррель сорта Brent. Между тем на закрытии торгов прошлой недели нефть стоила 95,3 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,3% до 106,7 пункта, сигнализируя о низком спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Доллар не сумел преодолеть полуторалетний максимум 101,75 рубля, установленный в середине августа, отмечет Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Котировки немного не дошли до этого уровня. Вероятно, спекулятивно настроенные участники рынка решили зафиксировать прибыль около столь важного технического препятствия. К ним могут постепенно присоединяться и экспортеры, которым все равно придется продавать валюту для фискальных платежей в очередной налоговый период", — добавляет он.

Интересно заметить, что в 2023 году рубль слабел по окончании всех налоговых периодов за исключением апреля, говорит Евгений Кошелев из Росбанка.

"Потоки от экспортеров, если не позволяют рублю устойчиво укрепиться, то как минимум на время абсорбируют потоки на покупку валюты. Перестройка экспорта и импорта не является быстрым процессом, а комментарии властей относительно краткосрочных перспектив укрепления рубля становятся более неоднозначными. Валютный рынок продолжает тестировать, на каких уровнях курса регуляторы перейдут к еще более четким и жестким мерам поддержки рубля через регулирование потоков экспортной выручки (Минфин) и/или повышение ключевой ставки (Банк России)", — считает он.