МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале осени этого года стал самой недооцененной валютой среди стран "Большой двадцатки" — его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, следует из расчетов РИА Новости. Аналитик назвал условия для серьезных мер ЦБ по удержанию курса рубля

РИА Новости в среду опубликовало рейтинг стран "двадцатки" по стоимости комбо-обеда из бургера, картошки фри и стаканчика колы. Согласно данным, самый дешевый обед — в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных агентство рассчитало курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Так, согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса и составляет 32,07 за один доллар. "Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там", — пояснил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Индонезийская рупия расположилась на втором месте: ее справедливый курс в 2,2 раза лучше официального — 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. Топ-3 замыкает ЮАР, где стоимость национальной валюты с учетом покупательной способности в 1,8 раза сильнее, чем "на табло" — 10,4 ранда за доллар.

Также серьезно недооценены индийская рупия и китайский юань (курс по ППС в 1,7 раза сильнее официального), турецкая лира (в 1,6 раза), корейская вона и японская иена (в 1,5 раза), а также бразильский реал и мексиканский песо (в 1,4 раза).

В то же время самой переоцененной валютой среди крупнейших экономик стал евро — его курс завышен на 16%. Почти не уступает и канадский доллар — он переоценен на 15% по отношению к доллару. Единственной другой переоцененной валютой стал аргентинский песо, но лишь на 5%.