МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к шекелю в ходе торгов понедельника поднимался до самого высокого уровня за более чем семь с половиной лет на фоне геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов. Рынки трясет, рубль плавно идет вниз

По состоянию на 9.32 мск курс доллара к шекелю растет на 1,79%, до 3,9075 шекеля за доллар с уровня прошлого закрытия в 3,8388 шекеля. Ранее в ходе торгов показатель достигал максимального уровня в 3,923 шекеля, что является самым высоким значением с февраля 2016 года.

Банк Израиля заявил ранее в понедельник, что продаст до 30 миллиардов долларов иностранной валюты в рамках программы поддержки рынков на фоне эскалации конфликта.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.