МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Финансовый эксперт Андрей Верников рассказал РИА Новости, что ожидает в ноябре валютных интервенций ЦБ РФ, регулирования в части ограничения импортных операций и курс доллара в районе 90 рублей. Банк Израиля продаст валюту для поддержки рынков на фоне эскалации

"Думаю, текущий курс доллара — 100 рублей и выше — российские денежные власти не устраивает. Возможности его снизить у властей есть, и они их будут постепенно задействовать. Я жду валютных интервенций, причем для их успеха логика их проведения не должна быть понятна валютным спекулянтам. И я жду введение валютного регулирования, в частности ограничения импортных операций", — заявил аналитик.

"Ставка ЦБ в текущих условия малоэффективна и сработает с временным лагом, возможно, даже три-шесть месяцев, поэтому поднимать еще раз ставку смысла нет. Думаю, в ноябре курс доллара будет ниже 100 рублей. Возможно, 85 рублей или 92 рублей", — добавил он.

Верников также обратил внимание, что большие колебания курса доллара действительно вредят экономике, потому что многие российские компании завязаны на экспортно-импортные операции, другие обновляют оборудование и вынуждены покупать его за валюту. Когда курс доллара за год прыгает с 60 до 100 рублей, ничего планировать невозможно, хотя экспортерам низкий курс рубля выгоден, указывает эксперт.

"Почему курс рубля в последнее время не зависит от нефти? На бирже нет нерезидентов, которые остро реагировали на изменение курса. Они в случае роста нефти продавали доллары на Мосбирже и покупали ОФЗ — курс рубля укреплялся", — пояснил аналитик, почему сегодняшний сильный рост нефти не помогает рублю укрепляться.

Доллар в ходе торгов понедельника взлетал до 102,35 рубля – максимума с 23 марта 2022 года, но затем немного откатился, хотя и остался выше 102 рублей.