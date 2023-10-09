МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие экспортеры нарастили в сентябре чистые продажи валюты до 9,2 миллиарда долларов с 7,2 миллиарда в августе, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ России.

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"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился на 27% относительно августа – с 7,2 до 9,2 миллиарда долларов. Наиболее активный рост традиционно пришелся на вторую половину месяца, когда в основном происходят налоговые выплаты. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в августе составило 72% (в июле – 67%)", — говорится в обзоре.