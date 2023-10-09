2023-10-09T19:49:41+03:00
2023-10-09T19:49:41+03:00
2023-10-09T19:49:41+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231009/841932165.html
Центробанк сообщил, сколько валюты продали экспортеры в сентябре
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Крупнейшие экспортеры нарастили в сентябре чистые продажи валюты до 9,2 миллиарда долларов с 7,2 миллиарда в августе, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного... ПРАЙМ, 09.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, цб, продажи валюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Крупнейшие экспортеры нарастили в сентябре чистые продажи валюты до 9,2 миллиарда долларов с 7,2 миллиарда в августе, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ России.
"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился на 27% относительно августа – с 7,2 до 9,2 миллиарда долларов. Наиболее активный рост традиционно пришелся на вторую половину месяца, когда в основном происходят налоговые выплаты. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в августе составило 72% (в июле – 67%)", — говорится в обзоре.