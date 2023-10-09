МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Властям РФ выгоднее прогнозируемый курс рубля, но курс может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, заявил министр финансов Антон Силуанов. Эксперты подсчитали, каким на самом деле должен быть курс рубля

"Мы, действительно, говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности, будь то экспортеры, импортеры — я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче, министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что Минфин выступает за стабилизацию курса рубля и том, какие шаги для этого необходимо предпринять.

Силуанов также прокомментировал вопрос о том, на какой курс рубля стоит рассчитывать в этом году и в следующем.

"Курс плавающий — да, и это одно из базовых условий нашей денежно-кредитной политики и курсовой политики. Я могу сказать, что мы на следующую трехлетку заложили курс в прогнозе – это около 90 рублей за доллар, 90-91-92, в таких параметрах на трехлетку. Это те наши макроэкономические предположения, которыми мы руководствовались при формировании прогноза и бюджета на предстоящую трехлетку. Но факторы, влияющие на курс, внешние, могут быть разные, и, соответственно, как в одну, так и в другую сторону курс может меняться и отличаться от наших прогнозов", — отметил глава Минфина.

Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.