МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Российская валюта после сильных колебаний, в ходе которых успела обновить полуторагодовой минимум, все же ощутимо выросла в понедельник, следует из данных торгов. Силуанов раскрыл, кому выгоден прогнозируемый курс рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,08 рубля — до 99,32 рубля, юаня — на 13 копеек, до 13,59 рубля, евро — на 1,03 рубля, до 104,75 рубля.

Ранее в понедельник доллар дорожал до 102,35 рубля — максимума с марта 2022 года. Юань рос до 14,03 рубля, тоже впервые с марта-2022, а евро — до 108,03 рубля — максимума с 15 августа текущего года.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 184,7 миллиарда рублей против 60,3 миллиарда по евро и 138,5 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 1,1%, юань — на 1%, евро — тоже на 1%.

РУБЛЬ: ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЛА

Курс российской валюты в понедельник днем ускорил падение, несмотря на отскок рынка нефти вверх. Однако после обновления минимума с марта прошлого года он резко перешел к росту и сумел отбить у доллара ключевой уровень 100 рублей.

"Волатильность курса остается высокой. Дисбаланс спроса на инвалюту и ее предложения мог локально усилиться после введения временного запрета на экспорт топлива из РФ. Отток капитала и присоединение к движению против нацвалюты спекулятивных сил также остаются проблемами для рубля", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.14 мск росла на 3,9%, до 87,9 доллара за баррель сорта Brent на фоне обострения ситуации вокруг Израиля. Она усиливает опасения рынков по поводу перспектив поставок нефти с Ближнего Востока.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) стабилен около 106,1 пункта — неподалеку от максимума с ноября 2022 года, сигнализируя о низком спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Волатильность российского рубля основана, помимо прочего, на небольших объемах поступления в страну иностранной валюты, отмечает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".

"Поддержку рублю могут оказать как ввод в действие программы трансфертов нефтяникам, так и некоторые послабления в ограничении на экспортную поставку нефтепродуктов. В том случае, если меры сработают, доллар сможет отступить в область 85 рублей", — считает он.

На данный момент нет предпосылок для существенного укрепления рубля, считает Николай Рясков из УК ПСБ.

"В ближайшее время поддержку российской валюте могут оказать вербальные интервенции со стороны ЦБ РФ или Минфина. До конца года доллар может торговаться в пределах 98,5-100,5 рубля", — оценивает он.