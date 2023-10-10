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2023
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В Центробанке раскрыли, когда годовая инфляция в России достигнет пика
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Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. "В плане... ПРАЙМ, 10.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, цб, инфляция в россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России достигнет пика весной-летом, при этом текущие темпы роста цен будут замедляться уже в ближайшие месяцы, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"В плане показателя годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена весной-летом", — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.
При этом Заботкин добавил, что текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики темпы роста внутреннего спроса будут замедляться, и темпы роста цен также будут замедляться в предстоящие месяцы в сезонно сглаженном выражении", — указал зампред ЦБ.