МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Обязательная продажа валютной выручки не даст эффекта, считает глава ЦБ

"Согласно указу, утверждается перечень таких экспортеров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты", — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что "процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России". Он добавил, что мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу.

"Согласно указу и в целях его реализации упомянутая федеральная служба будет назначать уполномоченных представителей в те самые российские экспортеры. Указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании", — рассказал Песков. Он добавил, что правительству предписывается в семидневный срок принять акты, необходимые для реализации указа, и уведомить российских экспортеров о включении их в упомянутый перечень.

Уточняется, что на 6 месяцев для ряда компаний вводится обязательная репатриация валютной выручки и ее продажа на российском рынке. Объемы и сроки продажи будут установлены правительством России. Центробанк сообщил, сколько валюты продали экспортеры в сентябре

Кроме того, вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

"В указе Президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства", — отмечает пресс-служба российского кабмина.

Указ подписан в соответствии с федеральным законом 4 июня 2018 года N 127 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".