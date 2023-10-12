МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Возврат в России обязательной продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов, прокомментировали в ЦБ. "Благодарность не является валютой". Поляки заставят Украину заплатить

Президент России Владимир Путин подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

"Установление требования по репатриации и обязательной продаже валютной выручки для 43 групп компаний может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке", — считает ЦБ.

"При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности", — добавил регулятор.

Отмечается, что ключевыми факторами стабильности валютного рынка является внешнеторговый баланс и проводимая ЦБ денежно-кредитная политика, нацеленная на снижение инфляции.

"Улучшение экспортной конъюнктуры, которое произошло в третьем квартале, способствует повышению экспортной выручки. Подстройка импорта к ужесточению денежно-кредитных условий и рост привлекательности рублевых сбережений для граждан и компаний будут оказывать поддержку рублю", — добавил регулятор.