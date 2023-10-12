МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к концу октября может опуститься до 90-95 рублей вслед за указом президента России об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Доллар после указа Путина падает на 2,56 рубля до 97,52 рубля

Кабмин России в среду вечером сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.

"В сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце это даёт нам основания понизить прогнозный ориентир курса доллара на конец месяца с 95-100 рублей до 90-95 рублей", — комментирует Локтюхов.

Долгожданное решение властей об ужесточении мер валютного контроля позволит устранить сформировавшийся навес спроса над предложением валюты, — следствие искажения валютной структуры платежного баланса, вызванное в свою очередь ростом экспортных расчетов в рублях при большей доле валютных расчетов за импорт и оттока капитала, поясняет эксперт.

Он также замечает, что утром курс доллара уже активно отыгрывает перспективы скорого увеличения предложения валюты, откатившись к уровню 97 рублей. Высокая волатильность на валютном рынке в течение дня останется высокой, уверен эксперт. Целевой диапазон дня — 95-98,5 рублей, но не исключены попытки пробить нижнюю его границу, заключает Локтюхов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск падает на 3,5 рубля, до 96,70 рубля, юаня – на 46 копеек, до 13,25 рубля, евро – на 3,63 рубля, до 102,86 рубля.