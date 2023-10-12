Эксперт: курс доллара за указом Путина может упасть до 90-95 руб к концу октября
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Курс доллара к концу октября может опуститься до 90-95 рублей вслед за указом президента России об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Кабмин России в среду вечером сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.
"В сочетании с увеличением налоговых выплат (в том числе и начала разовых выплат разового налога на сверхприбыль по льготной ставке) в этом месяце это даёт нам основания понизить прогнозный ориентир курса доллара на конец месяца с 95-100 рублей до 90-95 рублей", — комментирует Локтюхов.
Долгожданное решение властей об ужесточении мер валютного контроля позволит устранить сформировавшийся навес спроса над предложением валюты, — следствие искажения валютной структуры платежного баланса, вызванное в свою очередь ростом экспортных расчетов в рублях при большей доле валютных расчетов за импорт и оттока капитала, поясняет эксперт.
Он также замечает, что утром курс доллара уже активно отыгрывает перспективы скорого увеличения предложения валюты, откатившись к уровню 97 рублей. Высокая волатильность на валютном рынке в течение дня останется высокой, уверен эксперт. Целевой диапазон дня — 95-98,5 рублей, но не исключены попытки пробить нижнюю его границу, заключает Локтюхов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.16 мск падает на 3,5 рубля, до 96,70 рубля, юаня – на 46 копеек, до 13,25 рубля, евро – на 3,63 рубля, до 102,86 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20231012/841961472.html