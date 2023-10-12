МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. После указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров крупные отечественные импортеры могут сделать паузу в покупках валюты в ожидании дальнейшего укрепления рубля, сказал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Владимир Путин укрепляет рубль: началось

Кабмин РФ в среду вечером сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными экспортерами.

"На текущий момент остается неизвестным ряд параметров, который бы позволил более точно посчитать эффект от принятых мер в виде увеличения объема предложения валютной выручки. Из указа не следует, что компании должны будут продавать все 100%. Правительство должно само определить объемы", — говорит аналитик.

"В любом случае сентимент на валютном рынке теперь меняется. Крупные импортеры в моменте могут взять паузу по покупке валюты, ожидая эффекта от принятых мер в виде снижения курса. Те же компании, у которых скопилась валютная выручка, наоборот, могут на опережение предъявить спрос на рубли", — считает Карпунин.

По его мнению, курс доллара может постепенно сползти вниз и вернуться в район 90-95 рублей.