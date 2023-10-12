Греф: Сбербанк присоединится ко второй волне тестирования цифрового рубля
СБЕРБАНК ПРИСОЕДИНИТСЯ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ — ГРЕФ
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СБЕРБАНК ПРИСОЕДИНИТСЯ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ — ГРЕФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20231012/841965377.html
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