МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Нормальный на сегодня фундаментальный курс доллара к рублю — это 85-90 рублей за доллар, заявил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава Сбербанка Герман Греф. Сбербанк ожидает снижение доллара до 90 рублей

"Мы уже говорили, что по нашим оценкам, отклонение курса от фундаментального находится в диапазоне 10-15 рублей…. А нормальный сегодня фундаментальный курс — 85-90", — сказал Греф.

Ранее в четверг в кулуарах форума он сообщил журналистам, что Сбербанк ожидает постепенного снижения доллара до 90 рублей благодаря решению об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров. По его словам, мера также может ускорить возвращение рубля к фундаментальному курсу.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в стране. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.