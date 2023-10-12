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2023
https://1prime.ru/Forex/20231012/841969754.html
Минфин прокомментировал возврат обязательной продажи валютной выручки
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Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ. Президент России Владимир Путин накануне... ПРАЙМ, 12.10.2023
валюта, рынки, новости, минфин рф, валютная выручка, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Решение об обязательной продаже валютной выручки экспортерами необходимо для стабилизации курса рубля, заявили в пресс-службе Минфина РФ.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
"Данное решение необходимо как для стабилизации валютного курса, так и для того, чтобы обеспечить прозрачность и иметь большее понимание в формировании валютной выручки ключевых российских экспортёров с учётом изменившихся условий внешней торговли", — сказано в сообщении.
ЦБ РФ ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ограничение носит временный и адресный характер, поэтому противоречий с позицией ЦБ нет.