2023-10-13T16:39:18+03:00
2023-10-13T16:39:18+03:00
2023-10-13T16:39:18+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231013/841979263.html
Центробанк оценил снижение реального эффективного курса рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре снизился на 29,7%, а в сентябре — вырос... ПРАЙМ, 13.10.2023
валюта, рынки, новости, россия, цб рф, реальный эффективный курс рубля
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
https://1prime.ru/finance/20231012/841964911.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре снизился на 29,7%, а в сентябре — вырос на 0,2%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 1% по сравнению с августом, к евро — вырос на 1,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 1,4%, к евро — вырос на 0,5%.