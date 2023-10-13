МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре снизился на 29,7%, а в сентябре — вырос на 0,2%, говорится в материалах ЦБ РФ. Набиуллина оценила указ президента о продаже валютной выручки

Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 1% по сравнению с августом, к евро — вырос на 1,3%.

Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 1,4%, к евро — вырос на 0,5%.