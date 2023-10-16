ВАРШАВА, 16 окт — ПРАЙМ. Польская валюта начала укрепляться после объявления предварительных итогов парламентских выборов, поддержку оказывают ожидания прихода к власти в Польше оппозиции, сообщает радиостанция RMF FM. Минэкономразвития ожидает стабилизации курса рубля в 2024 году

"В ответ на предварительные итоги выборов Варшавская биржа резко пошла вверх. Польский злотый также явно укрепляется. Возможность смены власти в Польше явно повлияла на финансовый рынок", — говорится в сообщении.

Фондовый индекс WIG20 сейчас прибавляет более 3,5%. Сильнее всего растут акции банков, в некоторых случаях они прибавили до 10%. Как отмечает радиостанция, это связано с тем, что оппозиция, у которой есть большие шансы прийти к власти, объявляет о приостановке кредитных каникул в следующем году, которые дорого обошлись банковскому сектору.

Что касается валютного рынка, евро дешевеет и стоит 4,47 злотого, на 10 грошей меньше, чем на прошлой неделе. Швейцарский франк снизился на 8 грошей, до 4,7 злотого, доллар проигрывает польской валюте 6 грошей, сейчас он стоит 4,25 злотого. Это связано с тем, что возможный приход оппозиции к власти увеличивает, по мнению финансистов, шансы Польши на получение 36 миллиардов евро в рамках Национального плана реконструкции из европейских фондов.

До настоящего времени в Польше сохраняется неопределенность по вопросу, какая политическая сила сформирует правительство по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов.

Предварительные результаты Госизбиркома, которые постоянно обновляются по мере обработки избирательных бюллетеней, говорят о том, что оппозиции в состав праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции не удастся получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.

В то же время данные exit poll свидетельствуют о том, что эти партии вместе набрали более 50% голосов избирателей и могут претендовать на то, чтобы сформировать правящую коалицию и отстранить от власти правопопулистскую "Право и справедливость".

При этом представители обоих лагерей – как премьер-министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск, уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство.