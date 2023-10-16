МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Доля недружественных валют в расчетах за российский экспорт за год сократилась вдвое — до исторического минимума в 25,5% по итогам августа, следует из опубликованных данных ЦБ. "Лучшие в мире". В ЦБ оценили новые банкноты

В месячном выражении показатель также сократился — на 0,8 процентного пункта. Одновременно уменьшилась доля недружественных валют и в расчетах за импорт: за год показатель упал в 1,8 раза, а за август — на 1,6 процентного пункта, до минимальных за всю историю наблюдений 29%.

В то же время удельный вес российского рубля в экспорте в конце лета составил 38,8%, увеличившись за год на 5,5 процентного пункта, при этом за месяц его доля, наоборот, уменьшилась — на 3,8 процентного пункта. В импорте российская валюта выросла до 30,1% с 30% в июле и 29% в прошлом августе.

Наконец, вес дружественных валют в расчетах за поставки российских товаров вырос — в 2,6 раза в годовом выражении и на 4,6 процентного пункта в месячном выражении, до 35,8%. При этом в импорте они достигли нового рекорда — 40,9% против 39,4% в июле и 18,8% годом ранее.