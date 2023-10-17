МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Более половины российского экспорта в Европу в августе оплачивалось в рублях, что происходит третий раз в истории, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Минэкономразвития ожидает стабилизации курса рубля в 2024 году

Так, по данным регулятора, в августе доля рублевых расчетов за экспорт России в Европу выросла на 4 процентных пункта — до 53,1%, что крайне близко к историческому максимуму, зафиксированному в июне этого года (53,2%). Еще 34,1% расчетов происходило в недружественных валютах, а остальные 12,8% — в других. Впервые доля рублевых расчетов за экспорт России в Европу превысила половину в мае текущего года.

Страны Карибского бассейна почти полностью перешли на расчеты за экспорт в рублях: его доля за последний месяц лета выросла на 5,5 процентного пункта — до 83,8%, при этом на недружественные валюты приходилось 14,4%, а на остальные — лишь 1,9%.

При этом в Азии и Африке за российский экспорт в основном расплачивались дружественными валютами: их доля достигла рекордных 40,6% в расчетах азиатских стран и максимальных за всю историю наблюдений 78,8% у африканских стран. В этих регионах рубль занял второе место — 36% и 11,5% соответственно.

В Америке за российские товары и услуги продолжали платить главным образом в "токсичных" валютах — здесь они занимали 76,7% всех расчетов. Около 20,6% приходилось на рубли, а 2,7% — на юани. Одновременно в Океании доминировали "токсичные" валюты, которые занимают в расчетах 50,2%, рубль на втором месте с 48%, а еще 1,8% занимают дружественные валюты.