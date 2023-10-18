МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Решение о приостановке выпуска новой купюры в 1000 рублей для изменения ее дизайна вызвало положительную реакцию у председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша). "Гознак" раскрыл защитные свойства новых купюр 1000 и 5000 рублей

"Очень хорошо, что решено внести поправку в дизайн банкноты. Речь о том, что на банкноте здание храма было изображено без креста, этот храм в прошлые годы был отдан под какое-то учреждение", — заявил он агентству РИА Новости.

Банк России 16 октября представил новые купюры в тысячу и пять тысяч рублей. На банкноте в 1000 рублей с обратной стороны изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. Отмечается, что храм рядом с башней Сююмбике отображен без креста.

Согласно публикации на официальном сайте Казанского Кремля, вышеупомянутая Дворцовая церковь была возведена в XVII веке, предназначалась для службы губернатора. Церковь сгорела в 1749 году, до 1849 года в ней размещали пороховой склад. Постройка была восстановлена по указу императора Николая I к 1859 году. В 1918 году церковь разграбили. В начале XXI века церковь вновь восстановили, однако без креста на куполе храма.

Резонанс вызвало изображение одного из храмов без креста. По словам источника РИА Новости в Московской патриархии, в РПЦ такие изображения "вызывают неприятие".

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал более тщательно подходить к выбору изображений на банкнотах, "чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть". А его заместитель в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обратил внимание, что банкнота не показала существование разных религий в Казани.

Банк России 18 октября объявил, что выпуск обновленной купюры приостановили, дизайн отправили на доработку