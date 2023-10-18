Вице-премьер Петришенко выступил за развитие системы расчетов в нацвалютах в СНГ
МИНСК, 18 окт — ПРАЙМ. Белоруссия выступает за развитие в СНГ системы расчетов в национальных валютах, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко в среду на встрече с новым президентом Межгосударственного банка СНГ Андреем Липиным.
Петришенко отметил актуальность темы развития системы расчетов в национальных валютах.
"В этой части лидирует российский рубль — объективно, с учетом размера экономики. Тем не менее, мы думаем, что и другие национальные валюты должны активно вовлекаться в процесс взаимных расчетов", — приводит слова вице-премьера информагентство Белта.
Замглавы белорусского правительства напомнил, что в ЕАЭС было принято решение, что 10% от перечисляемых антидемпинговых пошлин будут направляться на субсидирование процентных ставок по кредитам, связанным с реализацией крупных межгосударственных проектов.
"Может быть, Межгосбанк СНГ тоже будет играть определенную (роль — ред.)… Здесь бы мы могли сотрудничать", — отметил Петришенко.
Белорусский вице-премьер также подчеркнул важность перестройки работы банков ряда стран Содружества с учетом ограничительных мер, связанных с SWIFT.
"Мы рассчитываем, что Межгосбанк СНГ будет своеобразным межгосударственным хабом и будет брать на себя определенные функции", — сказал Игорь Петришенко.
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