МИНСК, 18 окт — ПРАЙМ. Белоруссия выступает за развитие в СНГ системы расчетов в национальных валютах, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко в среду на встрече с новым президентом Межгосударственного банка СНГ Андреем Липиным. Доллару предрекли скорый крах. Россия и Китай выбирают нацвалюты

Петришенко отметил актуальность темы развития системы расчетов в национальных валютах.

"В этой части лидирует российский рубль — объективно, с учетом размера экономики. Тем не менее, мы думаем, что и другие национальные валюты должны активно вовлекаться в процесс взаимных расчетов", — приводит слова вице-премьера информагентство Белта.

Замглавы белорусского правительства напомнил, что в ЕАЭС было принято решение, что 10% от перечисляемых антидемпинговых пошлин будут направляться на субсидирование процентных ставок по кредитам, связанным с реализацией крупных межгосударственных проектов.

"Может быть, Межгосбанк СНГ тоже будет играть определенную (роль — ред.)… Здесь бы мы могли сотрудничать", — отметил Петришенко.

Белорусский вице-премьер также подчеркнул важность перестройки работы банков ряда стран Содружества с учетом ограничительных мер, связанных с SWIFT.

"Мы рассчитываем, что Межгосбанк СНГ будет своеобразным межгосударственным хабом и будет брать на себя определенные функции", — сказал Игорь Петришенко.