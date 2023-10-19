МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Возврат к золотому стандарту позволил бы решить многие проблемы глобальной экономики: обуздать инфляцию и сделать международную торговлю независимой от политики США, но есть одна проблема — для этого в мире слишком мало золота, такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "Золотой век или утопия: можно ли вновь привязать валюты к драгметаллу", который имеется в распоряжении РИА Новости. В Китае предупредили: Запад забыл, как однажды уже сжег свою "валюту № 1"

"Имеющиеся у стран золотые запасы слишком малы для того, чтобы обеспечить денежное обращение в текущих условиях, хотя некоторые государства по-прежнему имеют огромные объемы золотых резервов", — полагают эксперты.

Золотой стандарт представлял собой систему, в рамках которой страны привязывали стоимость своих валют к определенному количеству металла или к валюте страны, которая это делала. Национальные валюты свободно конвертировались в золото по фиксированной цене. Центробанк был обязан обменивать банкноты и монеты на золото по первому требованию. В результате количество денег в обращении определялось и ограничивалось имеющимися запасами золота.

"В рамках такой системы возможности денежной эмиссии были бы ограничены количеством имеющегося золота, и печатание денег центробанками в неограниченных масштабах стало бы невозможным. Это не только упростило бы контроль над инфляционными процессами, но и снизило бы зависимость национальных валют от геополитических факторов и решений ФРС США, которая весьма высока в рамках существующей долларовой системы", — отмечают авторы доклада.

ВСЕМ НЕ ХВАТИТ

Возврат к обеспечению национальных валют золотом сейчас обсуждают многие экономисты. Премьер Малайзии даже заявил на днях о планах страны вернуться к идее создания золотого исламского динара для торговли исламских стран. "Однако на пути к "возвращению золотого стандарта" есть серьезное ограничение в виде объемов имеющихся запасов золота и его добычи", — предупреждают эксперты Росконгресса. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Мировым лидером по объему золотого запаса сейчас являются США: по данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) на июнь 2023 года, размер американского золотого резерва превышал 8,1 тысячи тонн. На втором месте — Германия с запасом в 3,4 тысячи тонн, за ней следуют Италия (2,5 тысячи тонн), Франция (2,4 тысячи тонн), Россия (2,3 тысячи тонн), Китай (2 тысячи тонн) и Швейцария (1 тысяча тонн).

Крупнейшим в мире производителем золота по итогам 2022 года стал Китай: на него пришлось 375 тонн, или около 10% от общего объема мирового производства. На втором месте по объему производства Россия (325 тонн), затем Австралия (314 тонны), Канада (195 тонн) и США (173 тонны).

При этом месторождения золота в мире распределены очень неравномерно: крупнейшие запасы, по оценкам геологической службы США, сосредоточены в Австралии (8,4 тысячи тонн), на втором месте Россия (6,8 тысячи тонн), на третьем — Южная Африка (5 тысяч тонн). Запасы золота на месторождениях США составляют 3 тысячи тонн, Китая — 1,9 тысячи тонн.

Вместе с тем эксперты отмечают, что объем денежной массы и спрос на деньги в мире растет очень быстро и превышает возможности добычи металла. "Даже наращивание производства не позволит обеспечить объем золота, достаточный для удовлетворения потребностей экономики", — говорится в докладе.