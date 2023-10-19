МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг продолжает попытки укрепления к доллару и юаню, несмотря на приостановку роста рынка нефти, но немного снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Рынок поддерживает рубль со всех сторон

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.32 мск снижался на 19 копеек, до 97,20 рубля, евро повышался на 15 копеек, до 102,75 рубля, юаня – терял 5 копеек, до 13,24 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 102,4 миллиарда рублей против 25,7 миллиарда по евро и 58,3 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 0,2%, юань – 0,4%, евро – прибавлял 0,2%.

РУБЛЬ СТАРАЕТСЯ РАСТИ

Курс российской валюты в четверг прибавляет к доллару и юаню, немного снижаясь к евро. Рубль опирается на приближение октябрьского пика налоговых выплат в бюджет, несмотря на дешевеющую нефть.

"Фактор налогового периода пока вызывает лишь кратковременные импульсы роста курса рубля, которые завершаются просадкой. Доллар остается в недельном диапазоне 96,45–98 рубля, но в последние дни в основном стремится к его нижней границе", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.32 мск падала на 1,4%, до 90,2 доллара за баррель сорта Brent. Ранее в четверг минфин США сообщил о выпуске генлицензии, разрешающей на шесть месяцев некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Ослабление санкций США против Венесуэлы при этом не коснулось замороженных активов и нефтяной компании CITGO, а также компаний, связанных с Россией.

ПРОГНОЗЫ

Курс продолжает колебаться в узком диапазоне 96–98 рублей за доллар, полагает Яков Яковлев из УК "Первая".

"После подписания указа президентом о реализации валютной выручки некоторыми российскими экспортерами на валютном рынке сформировался баланс между спросом и предложением валюты. Однако в среднесрочной перспективе рубль имеет некоторое преимущество в виде жесткой монетарной политики, которая должна привести к снижению потребительского спроса, в том числе на импорт. Также в пользу рубля играет относительно высокая цена на нефть", — добавляет он.

В последнее время курс во второй половине месяца стабилизируется, начиная показывать более выраженную динамику лишь на фоне налогового периода, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Явных факторов для выхода курса из диапазона в 96,5-98,5 рубля за доллар в ближайшие дни пока нет", — добавляет он.