МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг выросла к доллару и юаню, но сползла к евро на фоне роста евровалюты на форексе в район 1,06 доллара, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 34 копейки, до 97,05 рубля, юаня — на 6 копеек, до 13,23 рубля, евро – повысился на 20 копеек, до 102,80 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 127,9 миллиарда рублей против 29,4 миллиарда по евро и 72,6 миллиарда по доллару.

Доллар за день потерял к рублю 0,35%, юань — 0,5%, евро подрос на 0,2%.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс российской валюты в четверг немного прибавил к основным валютам на Московской бирже за исключением евро. Рубль оперся на приближение октябрьского пика налоговых выплат в бюджет и дорогую нефть.

"Рубль в четверг демонстрировал склонность к укреплению. Доллар тестировал поддержку на уровне 97 рублей. Российская валюта опиралась на приближение налогового периода и высокий уровень нефтяных цен", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 21.49 мск повышалась на 1,7% до 93 долларов за баррель сорта Brent, хотя в течение дня сползала ниже 90 долларов. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,4% до 106,1 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, отдельные экспортеры нарастили продажу валютной выручки в преддверии налогового периода — на фоне существенно выросших нефтяных цен и уплаты квартального НДД октябрьский объем налоговых поступлений обещает быть существенным, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Коррекционное снижение нефтяных цен в мире в текущих условиях не оказывает выраженное краткосрочное влияние на рубль. В целом в пятницу курс может вновь в моменте опускаться к нижней границе диапазона 96,5-98,5 рубля за доллар", — ожидает он.

"Банк России опубликовал свой макроэкономический опрос по итогам октября. Прогноз на 2023 год в виде 86 рублей транслируется в среднее значение курса в октябре-декабре на уровне 96 рублей за доллар, что ниже текущего значения на торгах. Вероятно, это послужило фактором локального укрепления рубля ближе к окончанию рабочего дня", — говорит Юрий Кравченко из компании "Велес капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.