2023-10-20T10:11:00+03:00
2023-10-20T10:32:07+03:00
2023-10-20T10:11:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231020/842033541.html
Евро опускался ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля усиливает рост на Московской бирже — в частности, курс евро опускался ниже 102 рублей, после чего вернулся выше этой отметки. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.24... ПРАЙМ, 20.10.2023
валюта, рынки, новости, рубль, евро, курс валют
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/92/841459229.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/92/841459229.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/92/841459228.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/92/841459228.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/92/841459216.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/92/841459216.jpg
https://1prime.ru/experts/20231020/842032607.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост на Московской бирже — в частности, курс евро опускался ниже 102 рублей, после чего вернулся выше этой отметки.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.24 мск снижается на 52 копейки, до 96,53 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,14 рубля, евро — на 70 копеек, до 102,10 рубля.
Минутами ранее курс евро максимально опускался до 101,78 рубля — минимума с 28 сентября.