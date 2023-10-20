МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост на Московской бирже — в частности, курс евро опускался ниже 102 рублей, после чего вернулся выше этой отметки. Дешевеющий доллар: начинается интересное

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.24 мск снижается на 52 копейки, до 96,53 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,14 рубля, евро — на 70 копеек, до 102,10 рубля.

Минутами ранее курс евро максимально опускался до 101,78 рубля — минимума с 28 сентября.