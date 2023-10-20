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2023
https://1prime.ru/Forex/20231020/842034485.html
Доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 25 сентября
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Курс рубля усиливает рост: в частности, доллар дешевле 96 рублей, впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.18 мск падает на... ПРАЙМ, 20.10.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, валюта, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост: в частности, доллар дешевле 96 рублей, впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.18 мск падает на 1,14 рубля, до 95,91 рубля, юаня — на 17 копеек, до 13,06 рубля, евро — на 1,36 рубля, до 101,44 рубля.