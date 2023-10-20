МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает рост: в частности, доллар дешевле 96 рублей, впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. Евро опускался ниже 102 рублей впервые с 28 сентября

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.18 мск падает на 1,14 рубля, до 95,91 рубля, юаня — на 17 копеек, до 13,06 рубля, евро — на 1,36 рубля, до 101,44 рубля.