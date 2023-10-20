МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Правительство России и ЦБ намерены внести новые элементы в систему частичного валютного контроля, сделав его постоянным для российских компаний, сообщает "Коммерсантъ". Продажа валютной выручки снизит возможность спекуляций, заявил Мишустин

Также Минфин готовит документ, согласно которому некоторые компании будут должны отчитываться о своих валютных активах и обязательствах за рубежом.

Уточняется, что перечисленные в списке указа экспортеры (всего их 43 группы компаний) обеспечат исполнение требований по валютной выручке своими дочерними компаниями, в том числе за границей.

Однако по решению правкомиссии из указа могут быть исключения — компании, входящие в список, смогут не продавать валюту в объеме, соответствующем объемам погашения ими внешнего долга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в России. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Как подчеркивал глава правительства михаил Мишустин, мера позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, а также снизить возможность для финансовых спекуляций.