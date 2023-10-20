МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Правительство России и ЦБ намерены внести новые элементы в систему частичного валютного контроля, сделав его постоянным для российских компаний, сообщает "Коммерсантъ"

Премьер-министр РФ М. Мишустин

Продажа валютной выручки снизит возможность спекуляций, заявил Мишустин

Также Минфин готовит документ, согласно которому некоторые компании будут должны отчитываться о своих валютных активах и обязательствах за рубежом.

Уточняется, что перечисленные в списке указа экспортеры (всего их 43 группы компаний) обеспечат исполнение требований по валютной выручке своими дочерними компаниями, в том числе за границей.

Однако по решению правкомиссии из указа могут быть исключения — компании, входящие в список, смогут не продавать валюту в объеме, соответствующем объемам погашения ими внешнего долга.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в России. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Как подчеркивал глава правительства михаил Мишустин, мера позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, а также снизить возможность для финансовых спекуляций.