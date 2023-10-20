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2023-10-20T12:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231020/842036041.html
Правительство может сделать валютный контроль постоянным
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Правительство России и ЦБ намерены внести новые элементы в систему частичного валютного контроля, сделав его постоянным для российских компаний, сообщает "Коммерсантъ". Также... ПРАЙМ, 20.10.2023
валюта, рынки, финансы, новости, россия, правительство, валютный контроль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Правительство России и ЦБ намерены внести новые элементы в систему частичного валютного контроля, сделав его постоянным для российских компаний, сообщает "Коммерсантъ".
Также Минфин готовит документ, согласно которому некоторые компании будут должны отчитываться о своих валютных активах и обязательствах за рубежом.
Уточняется, что перечисленные в списке указа экспортеры (всего их 43 группы компаний) обеспечат исполнение требований по валютной выручке своими дочерними компаниями, в том числе за границей.
Однако по решению правкомиссии из указа могут быть исключения — компании, входящие в список, смогут не продавать валюту в объеме, соответствующем объемам погашения ими внешнего долга.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в России. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Как подчеркивал глава правительства михаил Мишустин, мера позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, а также снизить возможность для финансовых спекуляций.