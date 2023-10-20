МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября, юань впервые с 21 сентября достиг отметки в 13 рублей, свидетельствуют данные Москвоской биржи. Экономист назвал настоящую цену рубля

По данным торгов, российская валюта укрепляется во второй половине пятницы, 20 октября.

""Курс евро расчетами "завтра" на 14.43 мск снижается на 1,83 рубля, до 100,97 рубля, юань — на 22 копейки, до чуть выше 13 рублей, ранее он был на отметке в 13 рублей ровно, доллар опускается на 1,72 рубля, до 95,33 рубля", — отмечает Мосбиржа.