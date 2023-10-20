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2023
https://1prime.ru/Forex/20231020/842038581.html
Евро на Мосбирже упал ниже 101 рубля впервые с 12 сентября
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. Евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября, юань впервые с 21 сентября достиг отметки в 13 рублей, свидетельствуют данные Москвоской биржи. По данным торгов, российская... ПРАЙМ, 20.10.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курс валют, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Евро опустился ниже 101 рубля впервые с 12 сентября, юань впервые с 21 сентября достиг отметки в 13 рублей, свидетельствуют данные Москвоской биржи.
По данным торгов, российская валюта укрепляется во второй половине пятницы, 20 октября.
""Курс евро расчетами "завтра" на 14.43 мск снижается на 1,83 рубля, до 100,97 рубля, юань — на 22 копейки, до чуть выше 13 рублей, ранее он был на отметке в 13 рублей ровно, доллар опускается на 1,72 рубля, до 95,33 рубля", — отмечает Мосбиржа.