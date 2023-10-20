МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу уверенно растет к основным валютам на Московской бирже, отыгрывая продажи валюты экспортерами для уплаты налогов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Доллар опустился ниже 96 рублей впервые с 25 сентября

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск падал на 1,53 рубля, до 95,52 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 101,04 рубля, юаня – на 19 копеек, до 13,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составляет 104 миллиарда рублей против 47,6 миллиарда по евро и 100,7 миллиарда по доллару.

Доллар при этом терял к рублю 1,6%, юань – 1,4%, евро – 1,7%.

РУБЛЬ ОТТОЛКНУЛСЯ ВВЕРХ Евро на Мосбирже упал ниже 101 рубля впервые с 12 сентября

Курс российской валюты уверенно прибавляет к основным валютам на Московской бирже, опираясь на приближение октябрьского пика налоговых выплат в бюджет и дорогую нефть.

"Фактор налогового периода все же постепенно усиливает позитивное влияние на рубль. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 и 30 октября. На этом фоне многие компании заранее продают иностранную валюту, в том числе из-за опасений, что ее курс будет ниже на следующей неделе", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 17.04 мск повышалась на 1,2% до 93,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 106,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В пятницу курс доллара пробил нижнюю границу недельного диапазона – ниже 96 рублей, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

"После подписания указа президентом о реализации валютной выручки некоторыми российскими экспортерами на валютном рынке образовался дополнительный фактор поддержки рублю. В его пользу играет сохранение жесткой монетарной политики ЦБ, которая должна привести к снижению потребительского спроса, в том числе на импорт. На стороне рубля и относительно дорогая нефть", — добавляет он.

Ключевым драйвером подорожания рубля на более долгосрочном горизонте выступают высокие цены на нефть, также считает Бабин.

"Благоприятная конъюнктура сложилась на сырьевом рынке уже несколько месяцев назад. Это со временем лишь накапливает для рубля позитивный эффект в виде наращивания экспортной выручки, значительную часть которой компании теперь обязаны продавать на внутреннем рынке", — поясняет он.