МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает расти: доллар опускался ниже 95 рублей — впервые с 13 сентября, евро дешевеет до 100,71 рубля, юань — до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Полмира платит России в рублях: что будет с курсом

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск снижается на 32 копейки, до 95 рублей и уже опускался до 94,97 рубля, юань дешевеет на 4 копейки, до 12,96 рубля, евро — на 14 копеек, до 100,71 рубля.