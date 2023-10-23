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2023
https://1prime.ru/Forex/20231023/842051290.html
Доллар на Мосбирже упал ниже 95 рублей впервые с 13 сентября
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Курс рубля продолжает расти: доллар опускался ниже 95 рублей — впервые с 13 сентября, евро дешевеет до 100,71 рубля, юань — до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 23.10.2023
валюта, рынки, новости, курс валют, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает расти: доллар опускался ниже 95 рублей — впервые с 13 сентября, евро дешевеет до 100,71 рубля, юань — до 12,96 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.20 мск снижается на 32 копейки, до 95 рублей и уже опускался до 94,97 рубля, юань дешевеет на 4 копейки, до 12,96 рубля, евро — на 14 копеек, до 100,71 рубля.