МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет: евро опускался ниже 100 рублей — впервые с 12 сентября, доллар дешевеет до 94,34 рубля, юань — до 12,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Оптимизма стало больше

Курс евро расчетами "завтра" на 12.14 мск снижается на 81 копейку, до 100,04 рубля и уже опускался до 99,92 рубля, юань дешевеет на 13 копеек, до 12,87 рубля, доллар — на 98 копеек, до 99,34 рубля.