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2023
https://1prime.ru/Forex/20231023/842051899.html
Евро упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
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Курс рубля уверенно растет: евро опускался ниже 100 рублей — впервые с 12 сентября, доллар дешевеет до 94,34 рубля, юань — до 12,87 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 23.10.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет: евро опускался ниже 100 рублей — впервые с 12 сентября, доллар дешевеет до 94,34 рубля, юань — до 12,87 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.14 мск снижается на 81 копейку, до 100,04 рубля и уже опускался до 99,92 рубля, юань дешевеет на 13 копеек, до 12,87 рубля, доллар — на 98 копеек, до 99,34 рубля.