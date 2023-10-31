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2023
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Курс юаня на московской бирже упал впервые с 11 июля
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Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля — впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами... ПРАЙМ, 31.10.2023
валюта, рынки, экономика, новости, юань, курс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля — впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 14 копеек, до 12,5 рубля.
Курс доллара в то же время падает на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.