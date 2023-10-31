МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на последних торгах месяца, и курс юаня, в частности, опустился до 12,50 рубля — впервые с 11 июля, следует из данных Московской биржи. Опрос показал, насколько россияне признают юань как замену доллару и евро

Курс юаня расчетами "завтра" на 11.23 мск снижается на 14 копеек, до 12,5 рубля.

Курс доллара в то же время падает на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.