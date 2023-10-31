2023-10-31T12:28:00+03:00
2023-10-31T12:47:21+03:00
2023-10-31T12:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231031/842128889.html
Японская иена опустилась до минимума с 2008 года
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость евро к иене превысила 160 иен за евро впервые с августа 2008 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.41 мск курс евро к иене растет до 160,12 иены за... ПРАЙМ, 31.10.2023
валюта, рынки, новости, евро, иена, курс валют
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827514.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827514.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827513.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827513.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827512.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/75/832827512.jpg
https://1prime.ru/society/20231031/842125622.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Стоимость евро к иене превысила 160 иен за евро впервые с августа 2008 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 мск курс евро к иене растет до 160,12 иены за евро с уровня предыдущего закрытия в 158,22 иены. Таким образом, курс евро к иене поднялся выше 160 иен впервые с августа 2008 года.
Ранее во вторник центробанк Японии по итогам заседания вновь сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом регулятор повысил границу контроля кривой доходности десятилетних гособлигаций до 1% с 0,5%.
"Иена будет колебаться на уровне около 150 (евро к иене — ред.) в течение некоторого времени. Вмешательство властей остается возможным", — приводит газета Nikkei Asia слова стратега Daiwa Securities Кенго Сироямы (Kengo Shiroyama).