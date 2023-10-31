МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Стоимость евро к иене превысила 160 иен за евро впервые с августа 2008 года, свидетельствуют данные торгов. МИД России сделал жесткое заявление по Японии

По состоянию на 12.41 мск курс евро к иене растет до 160,12 иены за евро с уровня предыдущего закрытия в 158,22 иены. Таким образом, курс евро к иене поднялся выше 160 иен впервые с августа 2008 года.

Ранее во вторник центробанк Японии по итогам заседания вновь сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом регулятор повысил границу контроля кривой доходности десятилетних гособлигаций до 1% с 0,5%.

"Иена будет колебаться на уровне около 150 (евро к иене — ред.) в течение некоторого времени. Вмешательство властей остается возможным", — приводит газета Nikkei Asia слова стратега Daiwa Securities Кенго Сироямы (Kengo Shiroyama).