2023-11-01T09:33:58+03:00
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2023-11-01T09:33:58+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231101/842138789.html
Названа доля нацвалют в расчетах России и Казахстана в первом полугодии
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Доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Казахстана превысила 75% в первой половине 2023 года, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам 24-го заседания... ПРАЙМ, 01.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, казахстан, расчеты в нацвалютах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Казахстана превысила 75% в первой половине 2023 года, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии России и Казахстана.
"Во взаиморасчетах страны активно используют национальные валюты – их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам первого полугодия 2023 года превысила 75%", — сообщили в пресс-службе, отметив положительную динамику развития двусторонней торговли.
Кроме того, Казахстан и Россия продолжают инвестиционное взаимодействие, важным направлением сотрудничества является участие российских компаний в новых совместных проектах в области модернизации ТЭЦ, строительстве объектов гидроэнергетики, страны также активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере.
В ходе заседания межправкомиссии вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил успешную реализацию совместных проектов в сфере промышленного сотрудничества и планомерную работу по линии железнодорожного машиностроения, сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что в интересах Казахстана в ближайшие 2 года планируется поставить путевую технику.