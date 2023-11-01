МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Казахстана превысила 75% в первой половине 2023 года, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии России и Казахстана. Иран призвал страны ШОС увеличить долю нацвалют в торговле

"Во взаиморасчетах страны активно используют национальные валюты – их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам первого полугодия 2023 года превысила 75%", — сообщили в пресс-службе, отметив положительную динамику развития двусторонней торговли.

Кроме того, Казахстан и Россия продолжают инвестиционное взаимодействие, важным направлением сотрудничества является участие российских компаний в новых совместных проектах в области модернизации ТЭЦ, строительстве объектов гидроэнергетики, страны также активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере.

В ходе заседания межправкомиссии вице-премьер РФ Алексей Оверчук отметил успешную реализацию совместных проектов в сфере промышленного сотрудничества и планомерную работу по линии железнодорожного машиностроения, сообщили в пресс-службе правительства, добавив, что в интересах Казахстана в ближайшие 2 года планируется поставить путевую технику.