НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал развитие российской экономики стабильным

"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет: сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", — сказал Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, сейчас ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам.

"Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", — подытожил российский лидер.