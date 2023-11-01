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2023
https://1prime.ru/Forex/20231101/842149937.html
Путин отметил стабилизацию валютного рынка после указа
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Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент России Владимир Путин. "Замедлению инфляции должна способствовать... ПРАЙМ, 01.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, валютный рынок, указ путина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НОВО-ОГАРЕВО, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский валютный рынок после указа об обязательной продаже валютной выручки стабилизировался, заявил президент России Владимир Путин.
"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет: сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", — сказал Путин в среду на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, сейчас ведется мониторинг и анализ деятельности по отдельным компаниям и банкам.
"Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", — подытожил российский лидер.