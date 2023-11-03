СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Официальный курс евро в Турции впервые превысил 30 лир, следует из данных центробанка страны. "Мир" вам. В Турции появились российские терминалы

На пятницу ЦБ установил официальный курс евро на отметке 30,02 лиры на покупку и 30,14 лиры — на продажу. При этом на четверг курс евро был установлен ЦБ следующим образом: 29,8 лиры на покупку и 29,9 лиры на продажу. Внутренние курсы турецких банков отличаются от курса ЦБ: к примеру, банк Ziraat продает евро за 30,7 лиры, а покупает за 29,6.

Официальный курс доллара ЦБ Турции составляет 28,39 лиры на продажу и 28,2 лиры на покупку. Рубль, согласно курсу ЦБ, стоит 0,3 лиры.

На бирже курс евро к лире впервые пробил отметку в 30 лир 18 июля. Впоследствии он откатился ниже этой отметки, однако последнюю неделю он держится на уровне выше 30 лир.

Год назад, в ноябре 2022 года, евро стоил порядка 18,1 лиры, в январе текущего года курс евро был уже на отметке в 20 лир, а доллар стоил порядка 18,7 лиры.

Турецкая валюта дешевела по итогам каждого месяца с начала года, кроме августа. Сильнее всего лира подешевела в июне — почти на четверть, до 26 лир с 20,8 лиры за доллар; в июле показатель уже преодолел уровень в 27 лир. В начале октября турецкая лира обновила исторический минимум к доллару, впервые достигнув 28 лир за доллар, а после опускалась и до 28,3 лиры за доллар.

Власти Турции не ставят целевые показатели для курса лиры к доллару, курс отпущен в свободное плавание, говорил в сентябре министр финансов Мехмет Шимшек. Центральный банк Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.