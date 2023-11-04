2023-11-04T11:42:00+03:00
2023-11-04T11:56:51+03:00
2023-11-04T11:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231104/842174298.html
Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Меры по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортерами сыграли свою роль, курс рубля стабилизировался и будет находиться вблизи текущего уровня и дальше, заявил... ПРАЙМ, 04.11.2023
макроэкономика, валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, рубль, валютная выручка
https://cdnn.1prime.ru/images/84084/16/840841683.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84084/16/840841683.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84084/16/840841682.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84084/16/840841682.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84084/16/840841670.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84084/16/840841670.jpg
https://1prime.ru/government/20231102/842155791.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Меры по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортерами сыграли свою роль, курс рубля стабилизировался и будет находиться вблизи текущего уровня и дальше, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
В ходе лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в ходе выставки "Россия" он напомнил, что были приняты меры по контролю за возвратом валютной выручки экспортерами.
"То, что было принято — по ужесточению контроля, сыграло свою роль и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться", — сказал Силуанов.
Официальный курс доллара в субботу, по данным ЦБ, установлен на уровне 93,0351 рубля.