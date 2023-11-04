МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. За курсом доллара ельзя не следить, но стоит обращать на него меньше внимания, заявил министр финансов Антон Силуанов. Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер

"Наша задача сейчас в том, чтобы меньше обращать внимания. Не обращать внимание нельзя, мы все реалисты. У нас значительные объемы товаров, продукции, услуг получаем в валюте — импорт товаров", — сказал он, выступая на просветительском марафоне в рамках выставки "Россия".

"Я считаю, что нам надо стремиться в конечном итоге к тому, чтобы мы меньше обращали на это внимания", — добавил министр.

Тем не менее, по его словам, курс доллара оказывает влияние "на нашу жизнь", но "задача правительства — его минимизировать".

"Наша задача, я всегда говорю, может быть, кому-то это не нравится — сделать так, чтобы эти колебания были предсказуемыми для людей, для наших предпринимателей, которые торгуют с внешним миром, покупают и продают товары. Потому что это всё влияет на бизнес, всё это влияет на цены. Всё это, в конечном счёте, влияет на зарплату", — подчеркнул министр.