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2023
https://1prime.ru/Forex/20231107/842190707.html
Греф назвал фундаментальный курс рубля к доллару
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Фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Фундаментальный курс... ПРАЙМ, 07.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, курс рубля, курс доллара, герман греф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то", — сказал он на пресс-конференции.
"В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию… тенденция, скорее, к небольшому укреплению, чем к ослаблению", — добавил Греф.