МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар, есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер

"Фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей, поэтому где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, ну, 90 плюс-минус. У нас нет ожидания, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то", — сказал он на пресс-конференции.

"В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию… тенденция, скорее, к небольшому укреплению, чем к ослаблению", — добавил Греф.