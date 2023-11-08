2023-11-08T11:35:08+03:00
2023-11-08T11:35:08+03:00
2023-11-08T11:35:08+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20231108/842202379.html
Лавров оценил процесс дедолларизации
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро… Процессы... ПРАЙМ, 08.11.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, мид, дедолларизация
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062259.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062259.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062258.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062258.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062246.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062246.jpg
https://1prime.ru/articles/20230410/840334559.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро… Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты", — отметил Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по Украине.
По словам главы внешнеполитического ведомства, в процесс перехода на национальные валюты вовлечены крупнейшие мировые экономики: Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Бразилия, Саудовская Аравия, Аргентина, Кения и Египет.