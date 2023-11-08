МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Отказ от доллара: мир постепенно переходит к расчетам в нацвалютах

"Фиксируется постепенное и устойчивое сокращение доли доллара и евро… Процессы дедолларизации будут все активнее набирать обороты", — отметил Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по Украине.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в процесс перехода на национальные валюты вовлечены крупнейшие мировые экономики: Китай, Индия, Турция, ОАЭ, Бразилия, Саудовская Аравия, Аргентина, Кения и Египет.