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Тестирование цифрового рубля идет по плану, заявила Набиуллина
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Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам глава Банка России... ПРАЙМ, 08.11.2023
валюта, рынки, новости, эльвира набиуллина, россия, цифровой рубль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению", — сказала она в кулуарах форума Finopolis.