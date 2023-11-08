МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Тестирование цифрового рубля идет по плану, ЦБ РФ в 2024 году будет расширять пилот, перейдет в 2025 году к более массовому внедрению, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. В Сбербанке прокомментировали перспективы цифрового рубля

"Сейчас тестирование цифрового рубля идет по плану. В наших планах в следующем году расширять этот пилот и по количеству участников, и по типам операций. Пока в наших планах в 2025 году перейти к более массовому внедрению", — сказала она в кулуарах форума Finopolis.