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2023
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Курс доллара упал ниже 92 рублей впервые с 31 октября
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Рубль усиливает рост на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижался на 28... ПРАЙМ, 08.11.2023
валюта, рынки, новости, россия, курс доллара, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижался на 28 копеек, до 91,98 рубля, евро — на 52 копейки, до 98,16 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,63 рубля.