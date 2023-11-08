МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на Мосбирже: курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, следует из данных торгов. Силуанов оценил эффективность введенных валютных мер

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижался на 28 копеек, до 91,98 рубля, евро — на 52 копейки, до 98,16 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,63 рубля.