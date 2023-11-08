МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля 8 ноября продолжил расти к основным торгующимся валютам на Московской бирже и обновляет максимумы за неделю, следует из данных торгов. Ставка ФРС не растет, рубль не падает

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.20 мск снижается на 30 копеек, до 91,96 рубля, юаня – на 5 копеек, до 12,63 рубля, евро – на 53 копейки, до 98,15 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составлял 85,2 миллиарда рублей, долларом — 67,8 миллиарда, евро — 24 миллиарда рублей. Таким образом доллар дешевеет к рублю на 0,3%, юань – на 0,4%, евро – на 0,5%.

"Стратегические факторы продолжают оказывать поддержку национальной валюте РФ. Привлекательность российских активов выросла на фоне повышения ключевой ставки, также продолжает тормозиться спрос на потребительские кредиты, а значит, снижается спрос на импорт и соответственно – на иностранную валюту", — комментирует София Кирсанова из УК "Первая".

Стоимость нефти сорта Brent снижается при этом на 0,8%, до 81 доллара за баррель. но удешевление нефти, наблюдающееся в последние несколько сессий, пока не влияет на рубль из-за того, что на внутреннем рынке по-прежнему недостаточная рыночная доля инвесторов и спекулянтов, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Ранее они оперативно закладывали в валютный курс сильные изменения внешних рыночных условий, а также сильные новостные драйверы. Однако если нефтяные цены продолжат снижаться и останутся достаточно долго на низких уровнях, это постепенно сократит экспортную выручки и поступление валюты в страну. В результате курс рубля на более долгосрочном горизонте способен испытать достаточно серьезную и продолжительную просадку", — добавляет он.

"На российском валютном рынке с конца октября курс юаня стабилизировался в узком диапазоне 12,50-12,77 рубля. Полагаем, что в целом этот диапазон будет сохраняться на краткосрочном горизонте", а краткосрочный прогноз курса доллара — 91,2-92,4 рубля, в свою очередь оценивает Александр Фетисов из Россельхозбанка.