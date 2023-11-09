2023-11-09T11:57:41+03:00
2023-11-09T11:57:41+03:00
2023-11-09T11:57:41+03:00
2023
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В России оценили объем торговли с Казахстаном в рублях
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Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Казахстана превысила 75%, 65,7% из них осуществляются в рублях, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Во взаимной... ПРАЙМ, 09.11.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, рубли, россия, казахстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Казахстана превысила 75%, 65,7% из них осуществляются в рублях, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты, их доля в структуре двухсторонних расчетов по итогам первого полугодия 2023 года превысила 75%, из них 65,7% торговли идет в российских рублях", — сказал Оверчук в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Он добавил, что по итогам января — августа 2023 года товарооборот двух стран составил 1,5 триллиона рублей, что выше объема за аналогичный период прошлого года на 7,6%.