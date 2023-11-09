МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Казахстана превысила 75%, 65,7% из них осуществляются в рублях, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Расчеты в нацвалютах между Россией и Казахстаном расширяются, заявил Путин

"Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты, их доля в структуре двухсторонних расчетов по итогам первого полугодия 2023 года превысила 75%, из них 65,7% торговли идет в российских рублях", — сказал Оверчук в ходе форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Он добавил, что по итогам января — августа 2023 года товарооборот двух стран составил 1,5 триллиона рублей, что выше объема за аналогичный период прошлого года на 7,6%.