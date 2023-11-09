МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Стоимость биткоина 9 ноября растет на 4%, впервые с мая прошлого года превысила отметку в 37 тысяч долларов, следует из данных торгов. В ЦБ оценили ситуацию с продажей иностранных активов на "СПБ Бирже"

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.12 мск дорожал на 4,25% за сутки — до 36 875 долларов. Минутами ранее показатель впервые с 5 мая 2022 года превышал 37 тысяч долларов, максимально поднимался до 37 012 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,3% — в среднем до 36 917 долларов. Динамика также приводится за сутки.

По словам экспертов, основным фактором для роста стоимости криптовалюты стали ожидания создания биржевых фондов (ETF) на биткоин. Так, например, в конце октября федеральный апелляционный суд США официально признал победу Grayscale Investments в деле о создании биржевого фонда на биткоин. Таким образом, суд отменил решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее отказала компании в создании ETF.

"Ожидания появления ETF являются главным катализатором.., который придает текущем ралли новые силы", — цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика eToro Джоша Гилберта (Josh Gilbert).