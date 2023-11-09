ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Усилия центробанков по борьбе с инфляцией несут в себе угрозу побочных негативных последствий для развитых и развивающихся экономик, а также проблемы финансовой стабильности, заявила 9 ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Центробанк раскрыл, когда начнет снижаться годовая инфляция

"Монетарные политики должны оставаться сфокусированы на борьбе с инфляцией. Это верное направление, но оно представляет угрозу негативных последствий для развитых и развивающихся экономик, а также проблемы для финансовой стабильности", — сообщила она на исследовательской конференции в МВФ.

По мнению главы международной организации, властям "критически важно сохранять бдительность и политическую гибкость" для эффективного управления указанными рисками.

Кроме того, Георгиева призвала власти не ограничиваться внутренними мерами по управлению данными рисками, указав на необходимость совместной работы в условиях взаимозависимости экономик.