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Глава МВФ оценила последствия борьбы с инфляцией
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Усилия центробанков по борьбе с инфляцией несут в себе угрозу побочных негативных последствий для развитых и развивающихся экономик, а также проблемы финансовой стабильности,... ПРАЙМ, 09.11.2023
валюта, рынки, новости, мвф, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Усилия центробанков по борьбе с инфляцией несут в себе угрозу побочных негативных последствий для развитых и развивающихся экономик, а также проблемы финансовой стабильности, заявила 9 ноября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Монетарные политики должны оставаться сфокусированы на борьбе с инфляцией. Это верное направление, но оно представляет угрозу негативных последствий для развитых и развивающихся экономик, а также проблемы для финансовой стабильности", — сообщила она на исследовательской конференции в МВФ.
По мнению главы международной организации, властям "критически важно сохранять бдительность и политическую гибкость" для эффективного управления указанными рисками.
Кроме того, Георгиева призвала власти не ограничиваться внутренними мерами по управлению данными рисками, указав на необходимость совместной работы в условиях взаимозависимости экономик.